Als die zwei Täter das Opfer in der Nähe der Tankstelle in Alt Fermersleben überfallen wollten, war der Mann nach Angaben der Polizei zu Fuß in Richtung Adolfstraße unterwegs. An der dortigen Baustelle forderten die zwei Männern sein Bargeld und den Einkauf aus der Tankstelle. Nachdem der Fußgänger sich weigerte, schlug und trat einer der Täter auf ihn ein.