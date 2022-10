Das Uniklinikum Magdeburg soll sich weiter konsolidieren. Ein entsprechendes Konzept wurde vom Aufsichtsrat des Hauses am Donnerstag beschlossen. Das teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums auf Anfrage des MDR mit. Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) sitzt dem Gremium vor.

Der neue Kaufmännische Direktor des Uniklinikums, Marco Bohn, wollte am Freitag noch keine Details öffentlich nennen. Ziel sei aber weiterhin ein ausgeglichener Haushalt bis zum Jahr 2028, so Bohn.

Die finanzielle Lage der Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt ist derzeit aufgrund der Energiekrise besonders angespannt. Das Uniklinikum machte allerdings schon davor etwa 50 Millionen Euro Verlust pro Jahr. Zum Defizitausgleich und für weitere Investitionen hatte das Land zuletzt knapp 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt .

Über mögliche Auswirkungen auf den Personalbestand hatte es damals unterschiedliche Angaben gegeben. Auch deshalb sorgte der damals angestoßene Transformationsprozess für Unmut in Teilen der Führungsebene und Verunsicherung in der Belegschaft. Bohn will nun die Kliniken und die medizinische Fakultät stärker einbeziehen. Anfang 2023 soll er dem Aufsichtsrat einen überarbeiten Wirtschaftsplan vorlegen.