Am Wochenende ist in Halle Museumsnacht, wie seit 2009 üblich, gemeinsam mit den Leipziger Museen. Am Samstag öffnen in beiden Städten insgesamt 85 Museen, Galerien und Sammlungen von 18 bis 24 Uhr ihre Türen und bieten ein besonderes Programm, von Geschichte über Musik bis hin zu Natur und Technik.



Im Landesmuseum für Vorgeschichte können Sie zum Beispiel in die Geschichte von Magie und Aberglauben eintauchen. Hier werden archäologische Funde und volkskundliche Objekte gezeigt, die den Glauben an Magie und die Kontaktaufnahme mit übernatürlichen Mächten in der Vorgeschichte, Antike und Mittelalter belegen. Zu sehen sind etwa Ringe und Steine zur Verbesserung der Gesundheit oder Figuren aus Voodoo-Zeremonien. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher zudem die Magie der "Atelierschmiede Harz 1678" erleben, sich selbst einen Glücksbringer herstellen oder mehr zu Schutz- und Schadenszaubern sowie der Abwehr des Bösen Blickes erfahren.