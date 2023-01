Als Wendehals kann man Willi Polte nicht bezeichnen, denn er war bereits 1960, ein Jahr vor dem Mauerbau, in die SPD eingetreten, heimlich natürlich, bei einem Besuch in Westberlin, als dort der SPD Bürgermeister Willi Brandt regierte. Einen Parteibeitrag musste Polte natürlich nicht zahlen, denn was hätte wohl die SPD mit dem Ostgeld anfangen sollen, zumal ja die SPD im Osten verboten war.