Magdeburgs neue Oberbürgermeisterin will auch 2023 Formate der Bürgerbeteiligung weiter voranbringen.

Steigende Energiepreise hofft Borris durch Magdeburgs Müllheizkraftwerk abzufedern.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität Magdeburgs hält Borris die Zeitschiene bis 2035 für knapp. Das Ziel mit Druck zu erreichen, hält sie für falsch.

Seit Juli hat die Landeshauptstadt Magdeburg eine neue Oberbürgermeisterin. Die ehemalige Sozialbeigeordnete Simone Borris (parteilos) trat die Nachfolge von Lutz Trümper (SPD) an, der zuvor 21 Jahre an der Spitze der Stadtverwaltung stand. Sören Thümler hat sie zum traditionellen Jahresendinterview getroffen.

Im Sommer, nach Ihrer Wahl, hatte ich das Interview angekündigt. Und nun sind Sie schon fast ein halbes Jahr im Amt. Wie geht es Ihnen persönlich? Wie haben Sie diese ersten Monate als Oberbürgermeisterin denn überhaupt erlebt?

Simone Borris: Also mir geht es persönlich sehr gut. Ich fühle mich auch überhaupt nicht gestresst. Die ersten Wochen waren natürlich dadurch geprägt, dass ich erst mal die Leute noch näher kennenlernen musste, die man zuvor nur so im Vorbeigehen schon mal gesehen hat. Dazu kamen auch die neuen Arbeitsabläufe. Wie läuft es im Büro des Oberbürgermeisters oder jetzt der Oberbürgermeisterin? Da musste ich mich erst einmal ein bisschen einfinden. Dann natürlich die erste Stadtratssitzung und erste Aufsichtsratssitzungen. Jede Sache war dann ein erstes Mal, und mittlerweile, glaube ich, habe ich mich ganz gut reingefunden.

Haben Sie denn auch Dinge völlig neu gemacht?

Ein paar Dinge schon, ja. Ich habe Regeltermine für bestimmte Teams festgelegt. Ich habe auch ein Konzept für Bürgerbeteiligung für das nächste Jahr auflegen lassen. Das werden wir jetzt noch feinjustieren. Ich möchte ja auch andere Formate noch zusätzlich einführen, wie zum Beispiel Kaffeetrinken mit der Oberbürgermeisterin an verschiedenen Orten in der Stadt. Dass die Menschen einen dort treffen, wo sie zu Hause sind und nicht ins Rathaus kommen müssen.

Es wird auch wieder die reguläre Bürgersprechstunde geben. Wir haben die Bürgerberatung wieder neu aufleben lassen. Eine Einwohnerversammlung hatte ich jetzt auch erstmals. Die will ich noch häufiger machen und dann möglicherweise auch mal mit anderen Formaten. Nicht immer frontal, sondern tatsächlich eben auch mal in Gesprächsrunden, so dass man auch besser in die Diskussion kommt.

Ein großes Thema in der Stadt ist ja die die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel. Wie ist der Stand? Und wie läuft die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht?

Wann beginnt der Bau der Intel-Fabrik in Magdeburg? Simone Borris rechnet mit einem Spatenstich im Jahr 2023. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das läuft ja auf zwei Ebenen. Einmal die Zusammenarbeit auf der Landesebene, mit der Stadt und den Umlandgemeinden, die mit zu dem Hightech-Park gehören. Da werden verschiedene Themen beraten, die eben auch in Richtung Intel zu besprechen sind. Und die Gespräche mit Intel selbst. Da passiert viel auch auf der Ebene mit dem Wirtschaftsdezernat und dem neu gebildeten Team. Also nach anfänglichem Ruckeln, denke ich mal, hat sich das jetzt ganz gut entwickelt. Und wir sind zuversichtlich, dass wir zwar den Zeitplan nicht so halten, wie er am Anfang gestanden hat, aber auf alle Fälle im Jahr 2023 dann doch einen Spatenstich erleben werden.

Die veränderte Weltlage mit den Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine haben also keine Folgen für die Intel-Ansiedlung?

Zusammengezuckt sind wir wahrscheinlich alle, weil die Kostensteigerungen werden ja auch an Intel nicht vorbeigehen. In Sachen Baukostensteigerungen habe ich mir gerade gestern noch einmal das Haushalts-Interview von meinem Alt-OB angehört. Und er hat im Dezember letzten Jahres schon darauf hingewiesen. Zinssteigerungen und auch Baukostensteigerungen werden uns ereilen. Das ist auch eingetreten und es geht auch an Intel nicht vorbei.

Zu dem Zeitpunkt, als Intel die Zusage getroffen hat, gab es den Ukraine-Krieg noch nicht. Und bestimmte Entwicklung waren damals nicht im Blick. Aber nach dem Grundstückskauf durch die Stadt und dann den Verkauf an Intel, denke ich mal, sind wir wieder zuversichtlich, dass das auch alles funktionieren wird. Es geht jetzt voran.

Da sind wir schon beim Thema Baustellen. Sie werden das Stadtoberhaupt sein, welches dann im nächsten Jahr keine Frage mehr zur Tunnelbaustelle und einem Eröffnungstermin beantworten muss. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die Eisenbahnunterführung am Bahnhof endlich eröffnet wird?