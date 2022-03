Lutz Trümper (SPD) wurde 2001 erstmals zum Oberbürgermeister von Magdeburg gewählt. In mehr als zwanzig Jahren im Amt prägte er die Stadt. Bei vielen gilt er als jemand, der Klartext spricht, als ein Macher. Zweimal wurde er mit absoluter Mehrheit wiedergewählt, genießt Beliebtheit in großen Teilen der Bevölkerung.

Trotzdem steht er auch immer wieder in der Kritik, eckt an, trat zwischenzeitlich sogar aus seiner eigenen Partei aus, weil er das Gefühl hatte, ihm werde dort der Mund verboten. Bis zum Ende bleibt er eine umstrittene und prägende Figur.

Nun räumt der Mann, der so lange an der Spitze Magdeburgs stand, seinen Posten. Am 24. April 2022 wird ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Zeit, um zurückzuschauen auf einige Stationen in mehr als zwanzig bewegten Jahren.