Hinter den bunten Fassaden verbirgt sich ein Mitstreiter und der Leiter der Farbkampagne Bruno Tauts: Künstler und Architekt Carl Krayl. Im Jahr 1936 entwarf er unter anderem das OLI-Kino in Stadtfeld-Ost. Selten kehrt sein Enkel Thomas Krayl zu dem Haus seines Großvaters in der Gartenstadt Reform zurück. "Aber umso mehr freue ich mich dann zu sehen, wie viel sich doch in diesen Abständen getan hat", so Krayl. Er entschied sich dazu, ebenfalls Architekt zu werden. Im Angesicht des Vermächtnisses seines Großvaters gibt er zu bemerken: "Das sind extrem große Fußstapfen, in denen man eigentlich nur hin und her rutschen kann".

Die grüne Zitadelle – erst umstritten, später fast geliebt

Anfang der 2000er Jahre wird wieder bunt gebaut in Magdeburg – in direkter Nachbarschaft zum gotischen Dom entsteht die Grüne Zitadelle, der letzte Entwurf des bekannten Wiener Architekten Friedensreich Hundertwasser. Schief und etwas kurios ist sie und sehr bunt. Wieder sind nicht alle Magdeburger darüber erfreut, erinnert sich Bewohnerin Marie-Luise Ruddat: "Es gab einen ziemlichen mittleren Aufstand hier. Über 60 Prozent der befragten Magdeburger haben sich gegen Hundertwasser ausgesprochen, mit dem sagen wir mal O-Ton, wir wollen keine solche bunte Kasperbude neben dem ehrwürdigen Dom. Heute ist es so, dass von den Magdeburgern jeder schon immer dafür war." Geschäfte, Cafés, Wohnungen, ein Hotel, ein Kindergarten – hier gibt es alles unter einem Dach. Das Bauwerk ist heute eine bedeutende Touristenattraktion und beliebter Wohnort.

Marie-Luise Ruddat wohnt in der Grünen Zitadelle. Bildrechte: Nina Rothermundt

Marie-Luise Ruddat gefiel das eigenwillige Gebäude von Anfang an. In den zwölf Jahren, die sie hier wohnt, hat sich die Rentnerin an die Eigenarten des Hauses gewöhnt. Es gibt kaum gerade Linien, dafür kurvige Wände und Säulen mitten im Raum- und schiefe Stufen. "Die sollen wie ausgetretene Stufen aussehen. Weil Hundertwasser meinte, ein Haus, das ausgetretene Stufen hat, ist ein altes Haus, ein Haus, das viel benutzt wurde und ein Haus, in dem man sich wohlfühlt, weil es eben viel gebraucht wurde".

Ist die Zukunft der "bunten Stadt Magdeburg" grün?

Matthias Lerm, Leiter des Stadtplanungsamts Magdeburg, hält das bunte Bauen heute für nicht mehr zeitgemäß. Dem Neubau schriller Häuser erteilt er eine klare Absage: "Wir haben heute völlig andere Entstehungsbedingungen des Bauens". Die ständige Handynutzung, grelle Werbetafeln und helle Lichter schaffen eine völlig andere Umgebung als das graue, aus dem Krieg gekommene Magdeburg, so Lerm. Dennoch wolle er nicht infrage stellen, dass das bunte Magdeburg weiter existiere, weil es eine einzigartige Leistung sei. Mit dem Blick in die Zukunft zeigt sich Lerm besorgt über Probleme, die es 1920 noch nicht gab: "Wir müssen den städtischen Raum von drei bis vier Grad herunter kühlen. Das kann man mit einer intensiven Begrünung schaffen".