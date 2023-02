Sachsen-Anhalt braucht dringend zusätzliche Landärzte. Deshalb stellt das Gesundheitsministerium mehr Plätze für die sogenannte Landarztquote beim Medizinstudium zur Verfügung. Wie Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag mitteilte, werden für das kommende Wintersemester 2023/2024 erstmals 26 Studienplätze über die Landarztquote vergeben. Das seien sechs mehr als bisher. Humanmedizin kann in Sachsen-Anhalt sowohl in Halle als auch in Magdeburg studiert werden.