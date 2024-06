178 Fälle von Antisemitismus im vergangenen Jahr hat die Recherche- und Meldestelle Antisemitismus (RIAS) in Sachsen-Anhalt verzeichnet. Besonders deutlich ist der Anstieg seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem darauf folgenden israelischen Militäreinsatz: Allein seit dem 7. Oktober 2023 wurden 95 antisemitische Vorfälle registriert.

Darunter Beschimpfungen und sogar Morddrohungen – teilweise mit Klarnamen unterzeichnet. "Am Anfang war ich halb erschrocken, halb wütend. Jetzt ist es so etwas wie Routine: ich leite es sofort weiter an die Polizei. Man gewöhnt sich daran – aber das ist nicht gut."