Und die scheint berechtigt. Laut Zahlen des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen für Antisemitismus – kurz RIAS e.V., sind in der Woche nach dem Terroranschlag antisemitische Vorfälle in Deutschland um mindestens 240 Prozent gestiegen; im Vergleich zum Vorjahr. In Sachsen wurden zwischen dem 7. und 15. Oktober vier Fälle gezählt, in Sachsen-Anhalt 14, in Thüringen 29. In ganz Deutschland gab es insgesamt 202 antisemitische Vorfälle in diesem Zeitraum.