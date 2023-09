Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Verkehrstoten in Sachsen-Anhalt laut der Prüfgesellschaft Dekra deutlich gestiegen. So starben im Jahr 2022 in Sachsen-Anhalt 152 Menschen im Straßenverkehr. Im Vergleich zum Jahr 2021 entspreche das einem Anstieg um 34,5 Prozent.