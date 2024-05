Für Wahl am 9. Juni Wahllokale in Raguhn verwechselt

09. Mai 2024, 11:58 Uhr

Wählerinnen und Wähler in Raguhn müssen am 9. Juni längere Wege zu ihren Wahllokalen in Kauf nehmen. Die Verwaltung hat zwei Wahllokale verwechselt.