Das Vernichtungslager Treblinka In dem Konzentrationslage Treblinka wurden ab 1942 mindestens 740.000 Jüdinnen und Juden und 2.000 Sinti und Roma ermordet – zeitweise über 10.000 Menschen am Tag.



Im Gegensatz zu Konzentrationslagern wie Auschwitz gab es in Treblinka keine Tätowierungen, keine Unterbringungen oder harte Arbeit. Die meisten deportierten Menschen sind bereits kurz nach ihrer Ankunft in den Gaskammern gestorben.



Treblinka war eines von insgesamt drei nationalsozialistischen Vernichtungslagern, die im Rahmen der "Aktion Reinhard" errichtet wurden. Deutsches Historisches Museum, Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa, Datenbank der Holocaust Opfer