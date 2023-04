Debatte über "Elefantenrennen" Landtag lehnt Überholverbot für Lkw zu Stoßzeiten auf der A14 ab

Die A14 in Sachsen-Anhalt sorgt immer wieder für Schlagzeilen – erst in dieser Woche hatte es einen Lkw-Unfall gegeben. Um Unfälle durch überholender Lkw zu vermeiden, hat die AfD ein Überholverbot für Laster vorgeschlagen. Der Landtag lehnte das nun ab. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens erklärte, in gefährlichen Bereichen gebe es bereits jetzt ein Verbot.