Doch Erik Thiele ist fast schon eine Ausnahme, denn immer weniger Athleten aus Sachsen-Anhalt packen den Sprung zu den Olympischen Spielen. 2016 waren 11 Athleten aus Sachsen-Anhalt in Rio de Janeiro dabei, wo die Spiele damals stattfanden. 2021 bei den Post-Corona-Spielen in Tokio waren es immerhin 16 Olympioniken aus Sachsen-Anhalt, aber der Trend insgesamt zeigt deutlich nach unten. In diesem Jahr werden zwischen 14 und 15 Athleten in Paris dabei sein. Der Mangel an erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern hat viele Gründe: weniger Nachwuchs, mehr Konkurrenz für die Sportschulen im Land, mangelnde technische Ausstattung und vielleicht sogar die nicht mehr ganz so ausgeprägte Leidensfähigkeit bzw. Leistungsbereitschaft junger Athleten.