Einmal bei den Paralympischen Spielen anzutreten war allerdings nicht immer sein größtes Ziel. Bis er 16 Jahre alt war, spielte Jens Sauerbier noch Fußball in der Jugendmannschaft des 1. FC Magdeburg. Seit einem schweren Autounfall ist er querschnittsgelähmt und konnte deshalb seinen Traum vom Fußball nicht weiterverfolgen. Doch davon ließ er sich nicht unterkriegen, machte seine Reha und landete schlussendlich über Umwege beim Rollstuhlrugby.

Jens Sauerbier erzählt, dass Rollstuhlrugby gerade bei Menschen mit stärkerer körperlicher Beeinträchtigung beliebt ist, da hier ein gewisser Grad an Beeinträchtigung vorliegen muss. Beim Rollstuhlbasketball dagegen dürfe jeder mitspielen, ob mit oder ohne Behinderung.

So funktioniert Rollstuhlrugby Beim Rollstuhlrugby hat jeder Spieler ähnliche Voraussetzungen. Gespielt wird in der Halle auf einem Basketballfeld mit je vier Spielern pro Team. Punkte gibt es, wie beim Rugby üblich, sobald der Ball über die gegnerische Torlinie gefahren wurde.

Ob die Deutschen ihr Ziel erreichen, ist noch ungewiss. Eine erste Möglichkeit, sich für die Paralympics zu qualifizieren, hat das Team bereits bei der vergangenen Europameisterschaft in Cardiff (Wales) verstreichen lassen. Durch eine knappe Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Dänemark verpassten sie es, sich frühzeitig zu qualifizieren.

Doch der Traum von den Paralympics lebt weiter, denn beim Turnier in Neuseeland haben sie noch eine Chance sich zu qualifizieren und im Sommer nach Paris fahren zu dürfen. Am 8. März startet der Flieger mit der deutschen Mannschaft allerdings erst einmal nach Singapur. Nach einer Woche Trainingslager dort geht es dann in Neuseeland los: Der Kampf um ein Ticket für die Paralympischen Spiele.