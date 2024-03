In den Ferien und über Ostern gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Freizeitangebote und Veranstaltungen für Kinder und Familien. Auch für diejenigen, die Zuhause bleiben, haben wir einen Tipp: Am Sonnabend, den 30. März, läuft um 10:05 Uhr der Film "Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!" im Ersten und in der Mediathek.

Das Jugendfreizeitzentrum "Mitte" in Stendal bietet ein buntes Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an: Am Dienstag und Mittwoch gab es bereits eine Pflanzaktion und eine Töpferwerkstatt, am Donnerstag öffnet eine Kreativwerkstatt. An den Feiertagen bleibt der Jugendclub geschlossen.

Im Freilichtmuseum Diesdorf gibt es am Ostersonntag, 31. März, eine gemeinsame Ostereiersuche. Marktstände mit regionalem Kunsthandwerk, historische Schulstunden und Vorführungen alten Handwerks versprechen zudem ein abwechslungsreiches Familienprogramm. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist frei. Erwachsene zahlen fünf Euro.

Osterburg lädt am Samstag, 30. März, zum 30. Ostermarkt in der Musikmarkthalle ein. Mehr als 20 Händlerinnen und Händler bieten Handgemachtes, Bücher und Kunst an. Das Stadtmuseum "Alte Burg" möchte an einem Stand das Spinnen zeigen.