Im Nachgang zu den Kontrollen habe die Polizei in unterschiedlichen Fällen Ermittlungen gegen Fahrzeugführer aufgenommen. Besonders negativ aufgefallen war unter anderem ein Fahrer in Möckern im Landkreis Jerichower Land . Er fuhr mit 155 Kilometern pro Stunde auf einer Straße, auf der nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt waren.

Ein anderer Fahrer beschleunigte demnach in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld innerorts so stark, dass er in einer 30er-Zone mit knapp über 100 Kilometern die Stunde unterwegs war. Die Polizei habe seinen Führerschein beschlagnahmt und ermittle nun wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn.

Das Innenministerium hatte – anders als in der Vergangenheit – nicht mitgeteilt, an welchen Orten in Sachsen-Anhalt die Kontrollen stattfanden. Neben Hand- und Groß-Messgeräten waren landesweit auch Enforcement Trailer im Einsatz, also bewegliche Anhänger.