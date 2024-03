Der Frühling ist da, rauf aufs Rad: 20 Kilometer des Elberadwegs (insgesamt rund 1.280 Kilometer lang) verlaufen direkt durch die Magdeburger Innenstadt. Wieso also nicht eine Sightseeing-Tour per Fahrrad unternehmen: vorbei am 800 Jahre alten Dom, dem Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen oder der Johanniskirche. Wer raus aus der Stadt will, kann auf dem Radweg auch durch die Elbauenlandschaft fahren. Die Tour könnte zum Beispiel am Alten Markt beginnen, am Flussufer entlang zum Elbauenpark führen und dann immer weiter vorbei an Naturschutzgebieten und Seen wieder zurück nach Magdeburg.