Pipeline-Blockade in Sachsen-Anhalt

Rückblick: Es ist der 5. Mai, als Lars Werner, der eigentlich in Göttingen lebt, und ein Mitstreiter bei Schnarsleben im Landkreis Börde ein Loch in den Zaun an der dort verlaufenden Pipeline schneiden, die eine Raffinerie in Leuna mit Öl versorgt. Sie betreten das Gelände, betätigen ein eigentlich für Notfälle gedachtes Absperrsystem und unterbrechen so den Ölfluss der Pipeline. Per Livestream wird alles im Internet übertragen.

Zu sehen ist auf den Bildern auch, wie Werner die Betreibergesellschaft der Pipeline anruft, um sie über die Aktion zu informieren. "Wir haben den Klimanotfall und müssen aus dem fossilen Wahnsinn aussteigen", sagt er am Telefon. Zeitgleich blockieren Aktivisten der "Letzten Generation" die Pipeline an zwei weiteren Stellen. So gelingt es der Gruppe nach eigenen Angaben, die Ölversorgung der Raffinerie für mehr als sechs Stunden zu stören, bevor sie von der Polizei abgeführt wird. Bereits zwei Tage zuvor hatte die "Letzte Generation" eine Pipeline in der Nähe von Wolmirstedt blockiert.

Die Total-Raffinerie in Leuna wird über die Pipeline mit Öl versorgt, die die Aktivisten der "Letzten Generation" im Mai stundenlang blockiert haben. Bildrechte: IMAGO / Andreas Vitting Die betroffene Raffinerie äußert sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT nur schriftlich. "Die Blockade hatte keine Auswirkungen auf die Produktion der TotalEnergies Raffinerie Leuna", schreibt eine Pressesprecherin. "Da die Aktivisten unerlaubt fremdes Firmengelände betreten und beschädigt haben, wurde die Polizei verständigt." Gemeinsam mit dem Pipeline-Betreiber habe man zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen veranlasst. Konkreter wird die Sprecherin nicht.

"Es kann nicht mehr so weitergehen"

"Ich habe gemerkt, dass Widerstand, der ignoriert werden kann, auch ignoriert wird. Dann geht immer alles so weiter. Es kann jetzt aber nicht mehr so weitergehen. Wir müssen Formen finden, an denen man nicht mehr vorbeikommt. Da sind Blockaden von Öl-Pipelines oder Autobahnen das mildeste mir zur Verfügung stehende Mittel", sagt Werner. Nach seinen Angaben gehören der "Letzten Generation" in Deutschland rund 250 Menschen an, quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten.

Seit rund einem Jahr ist die Gruppe in Deutschland aktiv. Im Sommer 2021 erlangte sie mit Hungerstreiks im Berliner Regierungsviertel bundesweite Bekanntheit. Viele der Aktivistinnen und Aktivisten waren aber schon zuvor in der Klimabewegung engagiert, auch Lars Werner. Der 30-Jährige war bei Extinction Rebellion aktiv, bevor er zur "Letzten Generation" kam.

Michael Neuber ist Protestforscher an der TU Berlin. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer "Diese Bewegung will politische Entscheidungsprozesse beeinflussen, und dafür braucht sie öffentliche Aufmerksamkeit", sagt Protestforscher Michael Neuber vom Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin. "Die öffentliche Aufmerksamkeit wiederum kreiert eine öffentliche Debatte um das Thema", so Neuber. Das könne im aus Sicht der Bewegung besten Fall dazu führen, dass die Regierung Entscheidungen im Sinne der Demonstrierenden treffe.

Wenig Verständnis in der Bevölkerung