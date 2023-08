Pläne des Bundes Landesregierung begrüßt Pläne für leichtere Abschiebungen

Wenn Menschen aus Deutschland abgeschoben werden, sollen es Staat und Polizei in Zukunft leichter haben. Der Bund plant Gesetzesänderungen, um Menschen länger in Abschiebehaft halten zu dürfen. Polizisten sollen in Gemeinschaftsunterkünften auch andere Räume als die Wohnungen von abgelehnten Asylbewerbern durchsuchen dürfen. Laut dem Innenministerium gehen die Pläne "in eine richtige Richtung".