Asylpolitik Grünen-Expertin kritisiert geplante schärfere Abschieberegeln

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber erleichtern. So will die SPD-Politikerin den Ausreisegewahrsam verlängern. Für die Migrationsexpertin der Grünen, Filiz Polat, sind die Pläne nicht "zielführend". Die FDP spricht dagegen von einem wichtigen Signal. Kritik kommt auch von der Polizeigewerkschaft und dem Flüchtlingsrat.