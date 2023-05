Wegen Protokollnotiz Streit in Landespolitik nach Flüchtlingsgipfel

Neben der Finanzierung verständigten sich Bund und Länder auf die "drängendsten Aufgaben", wie Bodo Ramelow erklärte. So solle der Zugang der Geflüchteten stärker gesteuert werden, die Zahl und der Status der nach Deutschland gekommenen Menschen so früh wie möglich erfasst werden. Eine angemessene Unterbringung, Betreuung und Integration der Geflüchteten solle gewährleistet, aber auch Straftäterinnen und Straftäter zügig zurückgeführt werden.

Thüringen hatte zur Einigung eine Protokollnotiz hinterlassen, in der die Landesregierung ein klares Bekenntnis des Bundes fordert, die Kommunen und Länder auch perspektivisch finanziell zu unterstützen. Es bedürfe eines atmenden Systems "bei dem nicht pauschale Summen, sondern Pro-Kopf-Finanzierungen zu Grunde gelegt werden", heißt es in der Notiz.

Außerdem fordert der Freistaat einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik. Statt "einer Reihe aufenthaltsrechtlicher Verschärfungen" brauche es "Vereinfachungen der Arbeitsmöglichkeiten von geduldeten Flüchtlingen". Dazu solle das Chancen-Aufenthaltsrecht schon nach einer dreijährigen Duldung in Deutschland greifen und auch für Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung gelten.

Kritik an der Protokollnotiz kam prompt von der Thüringe CDU und FDP. "Als einziges Bundesland stellt sich Thüringen gegen die dringend notwendige Verschärfung des Asylrechts zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms", beklagte die CDU-Fraktion am Freitag. Der Ministerpräsident handele damit nicht im Interesse Thüringens. Stefan Schard, der migrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, griff Ramelow an: "Sein Gerede vom Spurwechsel verkennt die Realitäten in unseren Kommunen und an den Europäischen Außengrenzen."