Innenministerin Zieschang (CDU) fordert, dass Regelungen für jedes Land einzeln betrachtet werden. Bildrechte: dpa

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), sagte, die sogenannten Rückführungen scheiterten überwiegend an Passersatzpapieren oder bürokratischen Hürden durch die Herkunftsländer. "In dem Augenblick, in dem ein Herkunftsstaat anfängt, zu kooperieren und die ersten Abschiebungen gelingen, folgen freiwillige Ausreisen in höheren Zahlen", erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es spreche sich in den Communities sofort herum, wenn Abschiebungen gelängen. Zieschang sprach sich dafür aus, bei Rückführungsabkommen mit einzelnen Ländern zwingend mit Visa-Regeln Druck zu machen. "Wenn ein Staat nicht kooperiert, sollen dessen Staatsangehörige, die nach Deutschland und Europa reisen wollen, nur erschwert Visa erhalten", so die Ministerin.