Dass der Chef eines riesigen US-Konzerns Mitte März zweimal "Magdeburg" sagt: historisch. Dass bis zu 17 Milliarden Euro investiert werden sollen: historisch. Dass bis zu acht Chip-Fabriken mit jeweils 1.500 Menschen am Eulenberg entstehen sollen: historisch.

Mit der Intel-Ansiedlung stoßen Magdeburg und Sachsen-Anhalt in eine bislang unbekannte Dimension vor. Aber das gilt auch für Intel: Der US-Konzern will in Magdeburg nämlich groß in die Auftragsproduktion von Chips einsteigen. "Das ist neu und ein wichtiger Arm unserer Strategie. Wir wollen sowohl für unseren eigenen als auch für den Bedarf unserer Kunden produzieren", sagt Intel-Deutschland-Chefin Christin Eisenschmid im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben". Die Chips würden nach Kundenwünschen designt oder entwickelt. "Je nach dem, was der Anwendungsfall ist", so Eisenschmid.

Intel-Deutschland-Chefin Christin Eisenschmid: In Magdeburg sollen auch Chips in Auftrag produziert werden. Bildrechte: Intel

Intels eigene Chips allerdings würden weiter in den USA entwickelt, sagt Eisenschmid. "Daran ist vermutlich nicht zu rütteln. Aber kundenspezifische Anpassungen werden in Europa stattfinden." Intel-Chips zu 100 Prozent "Made in Germany" sind also zunächst nicht abzusehen.

Zumal aus den Werken in Magdeburg auch keine Chips kommen, die direkt an Kunden gehen. In Magdeburg werden die Siliziumscheiben, die sogenannten Waver, quasi "bedruckt" und anschließend an andere Intel-Standorte in Europa geschickt, um dort die Chips herauszulösen und in Gehäuse zu verpacken. "Und wenn sie in Gehäusen verpackt sind, werden sie getestet und ausgeliefert", sagt Eisenschmid.