In Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld findet ein Gedenken ab 17 Uhr in der Burgstraße statt. In Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) gedenken die Menschen am ehemaligen Standort der Synagoge Brüderstraße/Wolfsbrücke. In Naumburg im Burgenlandkreis beginnt die Gedenkveranstaltung bereits um 11 Uhr in der Stadtkirche St. Wenzel. Das Programm wird von den Schülern der Freien Schule und dem Theater Naumburg gestaltet. Am 11.11. werden die Schüler ab 12 Uhr sogar zum Gedenken die Stolpersteine in der Innenstadt reinigen.