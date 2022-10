In Halle erinnern am Sonntag Vertreter der jüdischen Gemeinde, der Stadt und weiterer Organisationen an den Synagogen-Anschlag vor drei Jahren. Nach einem Gottesdienst in der Marktkirche läuteten um 12:03 Uhr in ganz Halle die Glocken, um an den Beginn des Anschlags zu diesem Zeitpunkt am 9. Oktober 2019 zu erinnern. Bis zum Abend sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Auch der Mitteldeutsche Marathon von Leipzig nach Halle wird am Nachmittag in der Saalestadt enden.