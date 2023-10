Neue Synagoge in Chemnitz: Im September 2020 feiert die jüdische Gemeinde Chemnitz ihr 135-jähriges Bestehen. Nur acht Überlebende des Zweiten Weltkries haben sich 1945 wieder zu einer Gemeinde formiert. 1961 bekommt sie ein eigenes Gemeindehaus, 2002 den markanten Neubau. Der eigentliche Gebetsraum für 300 Menschen ist eine nach unten konisch zulaufende Ellipse und von einem Glasdach überspannt. Das Gebäude ist von zwei Flachbauten umrahmt. Der Entwurf des Gotteshauses stammt vom Architekten Alfred Jacoby aus Frankfurt am Main. Die Stadt Chemnitz hatte ihn 1998 damit beauftragt. Gerade realisierte er den Neubau in Dessau. Übrigens befindet sich in der Chemnitzer Synagoge auch die erste öffentliche Hörbuch-Bibliothek in russischer Sprache. Bildrechte: picture-alliance / dpa/dpaweb | Wolfgang_Thieme

Neue Dresdner Synagoge: Zehn Jahre lang lagert der goldene Davidstern der Alten Dresdner Synagoge versteckt auf einem Dachboden. Gerettet haben ihn Dresdner Feuerwehrmänner während des Pogroms am 9. November 1938. Einer von ihnen, Alfred Neugebauer, übergibt ihn 1949 an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Heute schmückt der Stern den Eingang der 2001 geweihten Neuen Dresdner Synagoge. Diskutiert wird derzeit über ein Dokumentationszentrum für jüdische Geschichte in Dresden. Bildrechte: picture-alliance / dpa/dpaweb | Matthias_Hiekel

"Brodyer Synagoge" in Leipzig: Bevor die Doppelhaushälfte in der Keilstraße 4-6 ab 1904 als Synagoge des Leipziger Talmud-Tora-Vereins genutzt werden kann, muss die Decke zwischen Erd- und erstem Obergeschoss entfernt und der Fußboden abgesenkt werden. Die Bezeichnung "Brodyer Synagoge" Leipzig geht auf die in der heutigen Ukraine gelegenen Stadt Brody zurück. Von dort stammen jüdische Pelzhändler, die sich im 18. Jahrhundert in Leipzig niederlassen. Bildrechte: picture alliance / dpa | Peter Endig

Mit der Weill-Synagoge entsteht in Dessau der erste Neubau einer Synagoge in Sachsen-Anhalt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die äußere Gestalt der Synagoge soll an eine Tora-Rolle erinnern. Namensgeber ist der frühere Kantor der jüdischen Gemeinde und Vater des Komponisten Kurt Weill, Albert. Die Gemeinde hat sich 1994 neu gegründet, bis zur Eröffnung des Neubaus am 22. Oktober 2023 trifft sie sich im Gemeindehaus mit Gebetsraum. Das denkmalgeschützte Rabbinerhaus wird auch als Kantorhaus bezeichnet, in dem Kurt Weill (1900-1950) aufwächst, sein Vater Albert ist von 1898 bis 1920 Kantor der damals rund 600 Mitglieder starken Gemeinde. Mit dem Pogrom vom 9. November 1938 erlosch das jüdische Leben in der Stadt. Durch den Zuzug durch Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion wurde es neu begründet, heute hat die orthodoxe Gemeinde rund 260 Mitglieder. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Die ab 1787 errichtete Synagoge am Rande des Wörlitzer Schlossgartens wird schon ab 1900 nicht mehr als solche genutzt. Inzwischen ist sie denkmalgerecht saniert. Ebenfalls erhalten ist die Mikwe im Unterbau – ein rituelles Tauchbecken, wie es sie in der Region kaum noch gibt. Seit 2003 befindet sich in der Synagoge eine Ausstellung über die Geschichte der Juden in Anhalt. Darüber informiert auch der Bildband "Jüdisches Leben in Anhalt". Die Idee dazu hatte der inzwischen pensionierte Dessauer Pfarrer Dietrich Bungeroth.

