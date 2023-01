630 Mal – so oft waren die Hubschrauber der Polizei Sachsen-Anhalt 2022 im Einsatz. 900 Stunden unterstützen die Polizisten der Hubschrauberstaffel ihre Kollegen am Boden.

In über 300 Einsätzen suchten die 21 Polizisten der Hubschrauberstaffel aus der Luft nach Vermissten. Zusätzlich sorgten sie für die nötige Unterstützung bei Großveranstaltungen, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. So kreiste die Staffel auch am Tag der Deutschen Einheit über Erfurt in der Luft.