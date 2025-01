Die Größe des Radwegenetzes Sachsen-Anhalts lässt sich nicht genau angeben. Das liegt auch an den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Neben kommunalen Radwegen liegen auch Fahrradtrassen an Bundes- und Landesstraßen sowie entlang von landwirtschaftlichen Wegen, auf Deichen oder durch Wälder. Laut Sachsen-Anhalts Straßenbaubehörde gab es 2023 an Bundesstraßen auf 788 Kilometern Länge Radwege, an Landesstraßen 728 Kilometer sowie an Kreisstraßen und weiteren Trassen 4.720 Kilometer Radweg in Sachsen-Anhalt.