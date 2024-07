Der Europaradweg R1 führt durch zehn Länder: über 5.100 Kilometer von London in Großbritannien bis ins russische Moskau – dabei auch quer durch Deutschland und Sachsen-Anhalt, insbesondere durch den Salzlandkreis. Auf 75 Kilometern. Für rund 7,5 Millionen Euro wird ein Teil der Strecke gerade saniert – in verschiedenen Abschnitten und unterstützt von Fördermitteln – unter anderem in der Stadt Seeland und in der Region Bernburg. Gebaut wird in verschiedenen Abschnitten von Hoym im Osten bis Biendorf im Westen des Landkreises.