Auch das Thema Wasser beschäftigt Sachsen-Anhalt in der ersten Hälfte der Regierungszeit. Willingmanns Ministerium bereitet derzeit ein neues Wassergesetz vor . Es soll dazu führen, dass Wasser weniger abgeleitet, sondern eher in der Fläche gehalten wird.

Im Dezember 2023 verschärft sich die Hochwasserlage in vielen Regionen Sachsen-Anhalts. An der Helme in Mansfeld-Südharz ist die Situation so dramatisch, dass die Bundeswehr vor Ort mithilft. Den Hochwasserschutz will die Landesregierung zwar voranbringen. Allerdings: Im vergangenen Sommer erklärt Minister Willingmann, dass ein Viertel der Deiche in Sachsen-Anhalt noch nicht DIN-gerecht ausgebaut seien, acht Prozent seien sogar "dringend sanierungsbedürftig".