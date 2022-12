Schnee und Schneematsch sorgen in Teilen Sachsen-Anhalts am Freitagmorgen für glatte und rutschige Straßen. Vor allem der Landessüden ist betroffen. Auf der A9 Richtung München etwa verunglückte zwischen Naumburg und Eisenberg ein LKW. Die Strecke war wegen der Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Auch in Höhe Weißenfels kommt es auf der A9 zu Behinderungen. In der Gegenrichtung Berlin geht es zwischen Dittersdorf und Naumburg nur schleppend voran.