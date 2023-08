Führungskräftemangel Viele Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren ohne vorgeschriebenen Lehrgang

In Sachsen-Anhalt sind mehr als 200 ungeschulte Feuerwehrleute in einer Führungsposition. Das Innenministerium will die Zahl der notwendigen Lehrgänge weiter erhöhen, um mehr ausgebildete Wehrleiter einsetzen zu können.