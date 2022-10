Caroline Knapp legt als DJ Gerda in Magdeburg auf. Bildrechte: Caroline Gerda Waldtraut Knapp

Ein weiteres Problem: Die DJ-Szene wird vor allem von männlichen Künstlern geprägt. Die Anzahl an weiblichen DJ-Acts auf Festivals liegt weltweit bei nur rund 28 Prozent, wie eine Erhebung des Netzwerks "Female Pressure" zeigt. Es fehlt an Vorbildern und Räumen, um sich auszuprobieren, weiß auch Caroline Knapp. Deshalb hat sie mit einigen DJ-Kolleginnen und -Kollegen aus Magdeburg das Kollektiv "Tables will turn" gegründet. Mit ihrem privaten Equipment gibt die Gruppe seit etwa einem Jahr regelmäßig DJ-Workshops für alle, die Lust haben, sich in dem Bereich auszuprobieren. "Es fällt schon auf, dass es der Szene noch an Diversität fehlt. Weibliche DJs sind einfach noch nicht so zahlreich und fest in der Szene integriert", so Knapp. Die Hürde für Anfängerinnen sei auch relativ hoch, weil die Technik teuer sei.



Viele Clubs haben meist auch schon ihre festen Resident-DJs. Als Newcomerin sei es dann schwer, hier noch einzusteigen, vor allem, da Buchungsanfragen häufig über Freundschaften laufen. "Man merkt einfach, dass die Jungs mehr integriert sind. Verbindungen sind alles!", berichtet sie. Während einige männliche Kollegen von dieser Situation profitierten, gebe es jedoch auch DJs, die den weiblichen Nachwuchs unterstützten. Diese Erfahrung hat auch Lucie Lehmann gemacht. Besonders am Anfang waren es zwei langjährige männliche Freunde, die sie motiviert und bestärkt hätten, erzählt sie. "Es tut gut zu wissen, dass es auch Männer gibt, die ein Auge darauf haben und sich bemühen, FLINTA Personen in der Clubszene zu unterstützen."