Ihn fasziniert der Zweikampf: schießen und laufen – Biathlon, das ist seine Welt. Alexander Finze trainierte bereits im Grundschulalter so ambitioniert wie ein erfahrener Athlet. Er nahm erfolgreich an ersten Wettkämpfen teil, erreicht mit 13 Jahren sogar Platz Vier beim Deutschen Schülercup.

2019 wird er dann zum MDR-Sport-Ass von Morgen gekürt. Biathlon für ihn rückblickend mehr als nur ein Hobby. Seine Eltern waren gleichzeitig auch seine Trainer, gemeinsam arbeitete das Familienteam kontinuierlich und mit viel Herzblut an der Karriere des Schülers. Das hatte viele Vorteile, war aber auch manchmal anstrengend, erinnert sich Alex: "Der Sport lässt einen dann nie richtig los, auch zuhause nicht." Trotzdem ist er sehr dankbar für die große Unterstützung von Familie und Freunden die ihm in letzten Jahren in Bezug auf den Sport zu Teil wurde.