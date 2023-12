Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ausstieg vom Ausstieg Deutschlandticket: Stendaler Kreistag stimmt für Verbleib

20. Dezember 2023, 19:42 Uhr

In einer Sondersitzung hat der Kreistag in Stendal am Mittwoch nun doch dafür gestimmt, dass das Deutschlandticket dort auch in den Bussen gültig bleibt. Vor zwei Wochen hatte er beschlossen, im Busverkehr aus dem 49-Euro-Ticket auszusteigen. Das hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.