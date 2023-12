In Thüringen könne das dennoch nicht passieren, erklärt Heuing. "In Thüringen stellt sich die Frage tatsächlich überhaupt nicht mehr, weil sie schon im Laufe des Jahres geklärt worden ist. Man hat gesagt: Wenn das Deutschlandticket überall gelten soll, dann braucht es dafür eine gesetzliche Grundlage und die ist in Thüringen geschaffen worden. Das heißt, die Anwendung des Deutschlandtickets ist in Thüringen – nach meiner Kenntnis nur in Thüringen – gesetzlich verpflichtend. Hier kann also gar kein Landkreis aussteigen aus dem Ganzen."