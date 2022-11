In Miesterhorst bei Gardelegen hat die Polizei einen Mann erwischt, der mit fast 100 Kilometern pro Stunde unterwegs war – innerorts und damit fast doppelt so schnell wie erlaubt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, saß ein 35 Jahre alter Mann aus dem Raum Oebisfelde am Steuer. Kontrolliert wurde er demnach bereits am Sonntag gegen Mittag.