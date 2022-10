Am Landgericht Halle hat am Montag der Berufungsprozess um einen tödlichen Verkehrsunfall 2019 auf dem Hansering in Halle begonnen. Der heute 22-jährige Fahrer war im März zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Doch der Nebenkläger, der Mann des damals 43-jährigen Opfers, legte Rechtsmittel ein. Daher wird der Fall neu verhandelt. Seine Frau war frontal vom Auto erfasst worden und starb einen Tag später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen.