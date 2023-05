Amerikanische Faulbrut Die Amerikanische Faulbrut ist eine Bienenkrankheit, die weltweit auftritt. Sie stammt nicht, wie der Name vermuten lässt, aus Amerika, wurde aber dort entdeckt. Faulbrut wird von Bakterien übertragen, die ausschließlich die Larven befallen. Gelangt der Erreger über das Futter in den Darm der Larven, vermehrt er sich stark und beginnt die Larve zu zersetzen. Am Ende verbleibt in der Wabe lediglich eine schleimige Masse, die später zu einer dunklen Kruste eintrocknet. Für Menschen ist der Erreger nicht gefährlich.