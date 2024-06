Im Altmarkkreis Salzwedel ermittelt die Polizei wegen einer Sprachnachricht, die Eltern in der Region beunruhigt. In der Nachricht, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, warnt eine Frau vor mindestens drei Männern, die Kinder in der Region ansprechen würden. Sie sollen demzufolge in einer schwarzen Limousine unterwegs sein.

Die Frau gibt an, dass ihre eigenen Kinder von den Männern in Jeggeleben, einem Ortsteil Stadt Kalbe (Milde) im Altmarkkreis Salzwedel, angesprochen wurden. Die Kinder seien weggelaufen. In der Nachricht sagt die bislang unbekannte Frau, es gehe um drei Männer mit dunklen Haaren, weißen Turnschuhen und dunkler Bekleidung. Sie habe den Vorfall der Polizei gemeldet.

Fall in sozialen Netzwerken geteilt