Die Polizei Sachsen macht darauf aufmerksam, dass Kinder, die in Notsituationen geraten, vor allem eins brauchen: Menschen, die wahrnehmen und handeln. Dazu gehöre auch, mit Kindern zu besprechen, wie sie selbst mit bestimmten Situationen umgehen können.

- Nie mit Fremden mitgehen!

- Wenn ein Kind bedrängt wird, ist Wegrennen hin zu anderen Menschen bzw. in Geschäfte, Praxen, Schule etc. die beste Alternative für ein Kind, um sich Hilfe zu holen.

- Ist Hilfeholen nicht möglich, ist dem Kind alles erlaubt, was dabei hilft, auf sich aufmerksam zu machen - zum Beispiel: schreien, kratzen, beißen und treten.

- Wenn Ihr Kind von Unbekannten aufgefordert worden ist, mitzugehen oder mitzufahren oder Sie Zeuge einer Situation sind, in der ein Kind bedrängt wird, informieren Sie umgehend die Polizei!

- Schreiten Sie ein, wenn ein Kind offensichtlich bedrängt wird, z. B. durch fragen, ob alles in Ordnung ist.