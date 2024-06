In der vorausgegangenen Projektwoche haben sich die Zwölf- bis 15-Jährigen intensiv mit den 17 "Sustainable Development Goals" , besser bekannt als SDG der United Nations (UN), beschäftigt. Die SDG umfassen alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit: Soziales, Wirtschaft und Umwelt. Zudem sind den Sustainable Development Goals fünf Kernbotschaften als handlungsleitende Prinzipien vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung tragen die Schüler also nicht nur gut lesbar auf ihren Klimaschutz-Outfits, sondern auch in ihren Köpfen. Genau davon wollen sie den Menschen erzählen, denen sie auf ihrer Tour begegnen.

Die Klimatour startet an der Sekundarschule in Arendsee. Die erste Nacht verbringen die Kids in einer Turnhalle in Klötze. Weitere Etappenziele sind Haldensleben, Oschersleben, Halberstadt und Wernigerode, bevor es am Sonnabend auf den Brocken geht. Immer nächtigen sie und ihre Begleiter in Sporthallen und Umkleideräumen von Schulen. Einer der Höhepunkte der Tour wird das Treffen mit Jürgen Böhm, dem Staatssekretär des Bildungsministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, in Oschersleben. Ihm werden die Klimakids eine Petition zur Umsetzung der SDG übergeben und mit ihm ins Gespräch kommen.