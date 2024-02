Die Gewerkschaft Verdi und die Klimabewegung Fridays for Future setzen sich seit 2020 gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV und für den Klimaschutz ein. Beide sind nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass es eine Verkehrswende nur mit attraktiven Arbeitsplätzen und mehr Personal geben kann. Deshalb bekommt Verdi in den Tarifbewegungen in der Branche immer wieder Unterstützung von den Klima-Aktivisten. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle sagte dazu: "Für Klimaschutz und eine echte Verkehrswende wird ein starker ÖPNV benötigt, dazu gehören auch gute Arbeitsbedingungen. Hier treffen gemeinsame Interessen von Verdi und Fridays for Future aufeinander."



Im Rahmen der Kampagne "Wir fahren zusammen" gibt es auch eine gemeinsame Petition, die sich an die kommunalen Arbeitgeber im Nahverkehr und die politisch Verantwortlichen richtet. Darin fordern Verdi und Fridays for Future, dass Bund und Länder ihr Versprechen einer Verdopplung des öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis 2030 einhalten. Voraussetzung dafür sei, dass die Forderungen der ÖPNV-Beschäftigten in den Anfang 2024 anstehenden Tarifverhandlungen im Nahverkehr umgesetzt werden. Ohne bessere Arbeitsbedingungen sei ein Ausbau des Nahverkehrs angesichts des Personalmangels nicht machbar.