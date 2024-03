"Das Kleben lenkt mittlerweile von der Debatte ab. Wir wollen uns mit vielen Menschen an einem Ort versammeln. Wie das aussehen soll, das erarbeiten wir gerade noch", sagt Yannick. Außerdem hofft er, dass sie so noch mehr Menschen für sich gewinnen können. Am 16. März sind die ersten, wie die Letzte Generation sie nennt, "ungehorsamen Veranstaltungen" in zehn Städten in Deutschland geplant. Die Protestgruppe hat bundesweit in zehn Städten zu diesen Protesten aufgerufen. Städte in Sachsen-Anhalt sind bislang nicht darunter.