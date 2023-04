Die seit Wochen vermisste 19-jährige Kezhia aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ist tot. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag mitteilte, ist ihre Leiche am Donnerstag in der niedersächsischen Gemeinde Bahrdorf nahe Helmstedt gefunden worden, etwa 40 Kilometer von Klötze entfernt. Die Tote befand sich demnach in der unmittelbaren Nähe eines Kies-Werkes.