Die Freiwilligen-Agentur aus Stendal berät Vereine und Inititaiven bei der Bewerbung für den Ideenwettbewerb "Machen 2023" . Wer sich für das Zusammenleben in kleineren Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt engagiert, kann noch bis 30. Juni an dem Wettbewerb teilnehmen und finanzielle Unterstützung für sein Projekt erhalten.

Marion Zosel-Mohr, Vorstandsmitglied der Freiwilligen-Agentur Altmark, hofft auf möglichst viele Bewerbungen. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Die Altmark hat eine Vielzahl von tollen Vereinen und Initiativen, die zeigen können, wie man ländliches Leben gut organisieren kann." Wer sich bewerben will, könne dabei auch Unterstützung bekommen, so Zosel-Mohr. Das Team der Freiwilligenagentur Altmark biete eine Antragsberatung an. "Ich kann nur jedem Verein, der unsere Region gut repräsentieren möchte, sagen: Habt den Mut und bewerbt euch!" Seit 2011 engagiert sich die Agentur in der Altmark und versucht, "bürgerschaftliches, politisches, soziales, kulturelles und wirtschaftliches Engagement in Stadt und Region" zusammenzuführen.