"Du und dein Sportverein" Sportvereine in Sachsen-Anhalt: Ohne Ehrenamt geht nichts

In den Sportvereinen in Sachsen-Anhalt sind Tausende Mitglieder aktiv. Während Corona sind es weniger geworden, auch Trainerinnen und Trainer fehlen vielerorts. Ein Vater aus Möser kam deshalb durch Zufall zum Ehrenamt, als sein kleiner Sohn in den Fußballverein eingetreten ist. Das Land und der Sportbund wollen Engagement wie dieses fördern. In einer neuen Serie bei "MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE" werden ehrenamtliche Sportlerinnen und Sportler vorgestellt.