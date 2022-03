OB-Wahl in Stendal: Klaus Schmotz hat eine Ära geprägt

OB-Wahl Klaus Schmotz hat in Stendal eine Ära geprägt

Bildrechte: MDR/Hannah Singer

Am Sonntag wird in Stendal ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Klaus Schmotz (CDU) gibt sein Amt nach 21 Jahren ab. Er hat sich länger im Chefsessel gehalten, als manche es gedacht haben. Am Ende hatte er selbst so viel Spaß daran, dass er auch weit über das Renteneintrittsalter weitergemacht hat. Im April wird er 70 Jahre alt. Eine Bilanz.